Baharın habercisi kardelenler, kendini gösterdi

"Torosların gelinliği" diye nitelenen kardelen çiçekleri, bin 900 metre rakımlı Cimi Yaylası'nda karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı.

Bilimsel adı "Galanthus" olan nergisgiller familyasından kardelen çiçeği, bu sene yağan karın az olması nedeniyle yüzünü erken gösterdi.

Kardelenler, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece kadar dayanabiliyor.

Süs bitkisi olarak değerlendirilen kardelenlerin soğanı da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Akseki Yaylaları'na bu yıl yeterince kar yağmadığı için kardelenler de yüzünü erken gösterdi.

Akseki yaylalarından bilinçsizce sökülen kardelenler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Torosların gelinliği kardelen çiçeklerinin, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başladığını belirten Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, bu endemik bitki türünün ilçenin yüksek kesimlerinde yetiştiğine dikkati çekti.

Çimi Mahallesi Muhtarı Ramazan Önal da yörede nergis denilen kardelenlerin soğanlarının kıymetli oluşu, bilinçsiz ve vahşi söküm yüzünden bu bitki türünün neslinin tükenme noktasına geldiğini vurguladı.

Önal, en iyi kardelen soğanının Akseki'nin bin 900 metre rakımlı Çimi Yaylası'nda yetiştiğini belirterek, "Yaylaların, tepelerin güney kesimlerinde, kayaların dibinde, rüzgarın etkilemediği kuytularda kardelenler boyunlarını çıkartarak kendilerini göstermeye başladı. Kardelenler, kar altından çıkıp çiçek açınca baharın geldiği anlaşılır" dedi.

"Koruma altına alınmalı"

Bu nadide çiçeklerin ihraç edilen önemli bir soğanlı bitki olduğunu vurgulayan Önal, bu soğanların bilinçsizce yanlış ve zamansız söküldüğüne, küçük, büyük ayrımı yapılmadına işaret etti.

Önal, süs bitkisi olarak da kullanılan kardelen soğanının, çiçek ve çocuk felci aşısı yapımında da kullanıldığını ifade etti.

Kardelen soğanlarının hem çiçeğinden hem de soğanlarından çoğaldığını söyleyen Önal, çiçeklerinin her birinde onlarca tohum olduğunu ve bunlar kuruyunca doğaya kendiliğinden serpildiğini kaydetti.

"Her yıl sökülürse nesli tükenir"

Yayla köylülerinden Mevlüt Arıcı da kardelen soğanlarının neslinin yok olmaması için her yıl sökülmemesi gerektiğini belirterek, "En az 2-3 yılda bir sökümü yapılsın. Nesli bitmesin. Her yıl sökülürse nesli tükeniyor. Bu Çimi Yaylası'nın beyaz gelinliğidir" diye konuştu.

Kaynak: AA