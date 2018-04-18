Baharın gelmesi ayıları kış uykusundan uyandırdı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 81 ayı, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyandı.

Rehabilitasyon Merkezi, 1994 yılında, sokaklarda oynatılan ayıların kurtarılmasına yönelik proje kapsamında kuruldu.

Ayıların uyanmasıyla birlikte artan besin ihtiyaçları için gündelik porsiyonlar da büyütüldü. Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alana kurulu Türkiye'deki tek tesiste, karakter ve yaşlarına göre 4 ayrı bölümde tutulan ayıların menüsüne, yaza uygun taze meyve ve sebzeler de eklendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan tesis hakkında bilgi veren yetkili Azizcan Sezer, gündelik besin ve oyun ihtiyaçlarından sağlık hizmetlerine kadar ayılar için her hizmete yer verdiklerini söyledi:

"2-3 yaşından başlayarak 35-40 yaşına kadar her yaştan bütün hayvanlar şu an merkezimizde bulunduruluyor. Kış uykusundan çıktılar, şu an beslenmelerini ona göre ayarladık. Daha fazla yemeye başladılar. Buradaki ayılar ömürlerinin tamamını burada geçiriyorlar. İnsanlarla iletişim halinde oldukları için tekrardan bu hayvanları doğaya bırakmak mümkün olmuyor. Biz burada onlara hayatlarının sonuna kadar gereken her şeyi en iyi şekilde sunuyoruz."

Merkez'de 5 personel sürekli olarak hizmet veriyor.

3 veteriner hekim tıbbi müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'de tek ayı barınağı olma statüsüne sahip.

Yüksek güvenlik önlemleri

Ayıların barınakta sağlıklı yaşamaları için tesiste yüksek güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanıyor.

Boyları 4 metreyi aşan ve elektroşok sistemi ile donatılan tellerle çevrili tesis, 7 gün 24 saat çok sayıda güvenlik kamerası ile izleniyor.

Kaynak: DHA