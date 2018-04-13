Baharda karla kaplı yolu açmak için 1 hafta uğraştılar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yer alan ve ülkenin en yüksek rakımlı gölü olan 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Balık Gölü ile çevresindeki Tanyolu köyü ile 4 mezraya ulaşımı sağlayan ve 5 aydır kardan dolayı kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

7 personelin 4 iş makinesiyle bir hafta önce başlattığı çalışmalar, yer yer kar kalınlığının 7 metreye ulaşmasına rağmen hız kesmeden sürdürüldü.

Bahar mevsiminde adeta kış ortasındaki karla mücadele çalışmasını yapan ekipler bir haftalık zorlu çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Kaynak: AA