Baharda açan 'Ağlayan gelinler' büyülüyor

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van Gölü kıyılarının güçlükle ulaşılabilen yerlerinde baharda açan ve halkın "ağlayan gelin" olarak nitelendirdiği ters laleler, büyüleyici güzellikleri ile yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

20. yüzyılın başlarında yürütülen bilimsel çalışmalarla çoğaltılan ve Van'ın Gevaş ilçesi Dilmetaş Mahallesi'ndeki mezarlık alanda da yetişen ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarından da yoğun ilgi görüyor.

Ters lale soğanlarını çıkarmaya çalışanlara engel olundu

Yeryüzündeki en eski süs bitkisi olarak bilinen, birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun olarak yetiştiği Dilmetaş Mahallesi, görsel şölene tanıklık etmeleri için yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Sedrettin Bayezit, zaman zaman ters lale soğanlarını çıkarmaya çalışan bazı kişilere engel olduklarını söyledi.

Ancak tam anlamıyla koruma sağlayabilmek için mezarlığın bulunduğu alanın ışıklandırılması ve çevre duvarının örülmesi gerektiğini vurgulayan Bayezit, bu konuda yetkililerden destek istedi.

Dilmetaş İlkokulu Müdürü Kader Avcı ise köydeki mezarlıkta yetişen ters laleleri kendi imkanlarıyla korumaya çalıştıklarını anlattı.