Bagiye Turan 30 yıldır demir dövüyor

Eşiyle beraber çalışan 50 yaşındaki Bagiye Turan, sıcaklığı 360 dereceyi bulan ateşin karşısında demiri eriterek örs üzerinde çekiç darbeleriyle demire şekil veriyor.

Evin geçimine de katkı sunan Turan'ın hayatı eşiyle omuz omuza çekiç sesleri arasında geçiyor.

Bagiye Turan, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Umutlu Mahallesi'nde birçok evin eklentisinde ya da alt katında sıcak demir atölyesi bulunduğunu söyledi.

Sıcak demir ustalığını çocukken babasından öğrendiğini anlatan Turan, "Babamın yanında kimse olmadığı için bana öğretti. Evlendikten sonra da eşim çırak bulamayınca onun yanında devam etmeye başladım. Yıllardır da bu işi yapıyorum" dedi.

Her türlü tarım aleti yapabildiğini belirten Turan, şunları söyledi:

"Eşim sürekli bu işi yapıyor. O, yaptığımız tarım aletlerini pazara götürüyor. O olmayınca sürekli ben yapıyorum. 30-40 yıldır demircilik yapıyorum, kaynak yapmayı, kor ateşte demir kaynatmayı, demirlere şekil vermeyi. Balta, kazma, satır, keser gibi birçok tarım aleti ve ev gereçlerini yapıyorum. Tek başıma örste demir dövüyorum. Ev işi yapmak gibi kolay geliyor. Sadece sıcağın karşısında biraz zorlanıyorum."

"Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor"

Bagiye Turan’ın eşi Ramazan Turan ise, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Eşi sayesinde, iş yerinde olmadığında gözünün arkada kalmadığını anlatan Turan, "Bu meslekte çırak bulmak çok zor. Zaten istedikleri para çok fazla. Bu nedenle eşimle devam ediyorum. Ben pazardayken malzeme istenince eşime söylüyorum ben gelene kadar hazır ediyor. Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor" diye konuştu.

Kaynak: AA