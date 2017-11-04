Babasının karaciğeriyle sağlığına kavuştu

Wilson hastalığına bağlı organ yetmezliği teşhisi konulan 10 yaşındaki Doğan Mevlüt İspir, geçen yıl babasından alınan karaciğerin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

İspir, geçen yıl kaşıntı, batma, yüzünde limon renginde sarma gibi şikayetlerle ailesi tarafından acile götürüldü.

Tetkik ve araştırmaların ardından İspir'e, ihtiyaç fazlası bakırın vücuttan atılamaması nedeniyle görülen Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Küçük çocuk, yaklaşık 4,5 ay kaldığı Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzunca bir süre de ilaç tedavisi gördü, bunun üzerine İspir'in nakil olmasına karar verildi.

Babasının karaciğerini verdiği İspir, sağlığına kavuşmasının ardından doktor olup, hastalara şifa dağıtmanın hayalini kuruyor.

Wilson hastalığı nedir?

30 binde bir görülen nadir genetik hastalıklardan biri olan Wilson hastalığı bakırın vücutta birikmesi neticesinde görülmektedir. Hastalığın adı ilk olarak hastalığı 1912’de tanımlayan Dr. Samuel Wilson’un adından gelmektedir. Hastalığın ana nedeni olan bakır pek çok gıdada yer alan eser metaldir. İnsan vücudunun sağlıklı kalabilmesi için oldukça az bir oranda bakıra gereksinim vardır. İnsan vücudu fazla bakırı normalde vücuttan atmaktadır. Ancak Wilson hastalığı bulunan kişiler bunu gerçekleştiremez ve karaciğer, beyin, böbrekler ve korneada birikir.