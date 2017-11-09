Babadan evlada en değerli hediye

Süleyman Altıntaş, eğitim hayatını bitirdikten sonra hayalini kurduğu aşçılık mesleğinde ilerlemek için Afyonkarahisar'dan Antalya'ya taşındı. Çeşitli restoran ve otellerde aşçı olarak çalışan Altıntaş'a 5 yıl önce crohn hastalığı (kronik ve iltihaplı bir bağırsak hastalığı) teşhisi konuldu. Hastalığa bağlı kronik böbrek yetmezliği de yaşayan Altıntaş, 1,5 yıl önce diyalize girmeye başladı.

Haftanın dört günü diyaliz tedavisi gören Altıntaş, hastalığı nedeniyle çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kaldı.

Sağlık Bakanlığının organ nakli listesine yazılmasına rağmen kadavradan uygun organ bulunamayan Altıntaş'ın imdadına babası Halit Altıntaş yetişti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkiklerde baba Altıntaş'ın böbreğinin oğluna uyumlu olduğu belirlendi.

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve Doç. Dr. Arif Aslaner tarafından gerçekleştirilen ameliyatla babadan alınan böbrek başarıyla oğluna nakledildi. Altıntaş, Organ Bağışı Haftası'nda gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

"Hayatıma tertemiz bir sayfa açtım"

Altıntaş, zorlu günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Diyalize girmeye başladıktan sonra işini bırakmak zorunda kaldığını, herhangi bir sosyal faaliyet içerisinde bulunamadığını belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"Çalışmam imkansızdı. Nakil, benim için yeni bir hayatın başlangıcı oldu. Babama minnettarım. Babam olmasa belki de daha uzun yıllar diyalize bağlı yaşayacaktım. Hayatıma tertemiz bir sayfa açtım. Hastayken en çok mesleğimi özledim. Yemek yaparken bütün stresimi atıyordum. Mesleğimi yapamadığım günlerde hep bir tarafımı eksik hissettim."

Altıntaş, hastaneden taburcu olduktan sonra fanatiği olduğu takım olan Fenerbahçe'nin maçını statta izlemek istediğini ifade etti.

"O benim dünyadaki en değerli varlığım"

Baba Altıntaş da oğluna yeniden hayat verdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Evladına böbreğini verirken hiç tereddüt etmediğini anlatan Altıntaş, "Oğlumun gözümün önünde erimesine daha fazla göz yumamazdım. O benim dünyadaki en değerli varlığım." dedi.

Kaynak: AA