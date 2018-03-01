Baba mesleğini 86 yıldır sürdürüyor

Henüz 7 yaşındayken, babasının yeni aldığı ve elle çalışan makinenin başına oturttuğu Hasan Kureş, artık elektrikle çalışan makineler kullanarak haşhaş yağı ve ezmesi üretiyor.

Mesleğe babasının yanında çocuk yaşta başladığını söyleyen Kureş, ilkokulu bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Babam haşhaş makinesi aldı. O zaman ekonomik şartlar iyi değildi. Okulu bırakmamı babam istedi. Beni makinenin başına geçirdi. Haşhaş yağı çıkarmaya başladığımda 7 yaşında çocuktum" diye konuştu.

Haşhaş yağını, kol gücü ile çalışan makinede çıkardığını, o dönemde bazı iş yerlerinin elektrikli makinede üretim yapmaya başladığını anlatan Kureş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar, lezzetinden dolayı benim çıkardığım yağı daha çok beğenirdi. Haşhaş yağını çıkarmak için önce ezme makinesinde ezeriz. Onun da kendine göre ayarı var. Önceden haşhaşı kavurmak için tavalar vardı. Şimdi motorlu tavam var, onunla kavuruyoruz. 80 yaşıma kadar haşhaş yağı çıkardım. Sonrasında yağa ilgi azaldı. Artık ağırlıklı olarak haşhaş ezmesi yapıyoruz."

Dinar depreminde dükkanı yıkıldı

Kureş, iş hayatında büyük zorluklar yaşadığını dile getirerek, "1995 yılında meydana gelen Dinar depreminde dükkanım yıkıldı. Akrabalarımdan yardım alarak iş yerimi yeniledim" dedi.

Eskiden yemeklerde kullanıldığı için haşhaş yağının daha çok ilgi gördüğünü ancak kullanım alanının zamanla azaldığını aktaran Kureş, şunları söyledi:

"Artık haşhaş yağına ilgi kalmadığı için şimdi de ezmesini yapıyoruz. Haşhaş ezmesini de kadınlar evlerinde lokul (yöresel haşhaşlı hamur işi), katmer ve bükmelerde kullanıyor. Haşhaş hem çok faydalı, hem çok lezzetli. Günümüzde haşhaş ezmesi kahvaltıda tüketiliyor. Afyonkarahisar yöresinde haşhaş olmazsa olmazlardandır. Mutlaka her evde haşhaş bulunur. Müşterilerimiz kendileri haşhaş getirirse kavurmasını ve ezmesini yaparak, veriyoruz. Eskişehir'den bile gelen müşterilerimiz oluyor. Bizdeki lezzeti çok beğeniyorlar. Ömrüm olduğu sürece bu işi yapmaya devam edeceğim. Bu benim baba mesleğim. Benden de oğluma kalacak. Şu anda oğlumla çalışarak evimizi geçindiriyoruz. Üniversiteye giden torunum var. Ona harçlık gönderiyoruz."

"Bu mesleği oğluma devredeceğim"

Baba mesleğini sürdüren 51 yaşındaki İbrahim Kureş de 40 yıldır babasının yanında çalıştığını ifade etti.

Bu işi severek yaptığını kaydeden Kureş, "Haşhaşı işleyerek dedem, babam ve ben ekmeğimizi kazandık. Bizden sonra burayı oğlum Hasan çalıştıracak. Kütahya'da İşletme Fakültesi'nde okuyor, son sınıf öğrencisi. Bu mesleği oğluma devredeceğim" dedi.

Kaynak: AA