Baba ile engelli kızının çabası dünya ikinciliği getirdi

Erzincanlı 19 yaşındaki engelli milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, adını Polonya'da dünya ikinciliğine yazdırdı.

Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda kısa slalomda dünya ikincisi olarak gümüş madalya, büyük slalom ve Super-G yarışlarının toplamında ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Mehmetçiğe armağan etti

Madalyalarını Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan ve şehit olan Mehmetçiğe armağan eden Ayşe, gelecek yıl yapılacak Özel Sporcular Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Antrenmanlarını babası ve antrenörü olan Osman Yavuz ile Ergan Dağı'nda sürdüren Ayşe'nin hedefi dünya şampiyonluğu.

Babası bir an olsun yanından ayrılmıyor

Ayşe, kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan ve kayak takımlarıyle ayakkabılarını da taşıyan babasıyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli kayakçı, gelecek yıl düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda birinci olmak için ter döküyor.

Antrenör baba kızının ayakkabılarını taşıdı

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, milli kayakçının en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlattı.

"Ailesi, özellikle babası yanından hiç ayrılmadı. Baba Osman Yavuz bütün antrenmanlarına gelip kızının kayaklarını, ayakkabılarını taşıdı. Bu iş birliğiyle oluyor. Ailenin desteğiyle sporcularımız güzel başarılar alıyorlar. Başarısı sebebiyle bu gururu bize yaşattığı için kızımıza teşekkür ediyorum."

Özverili çalışmalarıyla dünya dereceleri elde ediyor

Baba Osman Yavuz ise "Kızımızla gurur duyuyoruz. Ayşe, 2004 yılında benim de sporcu olmam nedeniyle kayağa başladı. Sömestr tatillerinde kayak eğitimi aldı, liseye başladığında Özel Sporcular Federasyonuna gönderdik ve kayak kamplarına katıldı. Kızım oradaki dereceleri sayesinde kayak milli takımına seçildi. Özverili çalışmalarıyla milli takımda 3 yıl üst üste dünya dereceleri elde ediyor." dedi.

"Babam sayesinde dünya ikincisi oldum"

Ayşe, "Babam sayesinde dünya ikincisi oldum. İnşallah milli takım antrenörlerimiz de destek olursa seneye dünya şampiyonu olacağım. Tanıdığım veya tanımadığım insanlar bana sosyal medyadan mesaj atıyor, bu beni mutlu ediyor, desteklerini bekliyorum. Gelecek yıl da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Milli sporcu, Zeytin Dalı Harekatı'nı da hatırlatarak, "Polonya'daki dünya şampiyonasında aldığım madalyaları Afrin'deki Mehmetçiklerimize ve şehitlerimize armağan ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA