Aynur Çemberlitaş, hayatını otizmli oğluna adadı

Aynur Çemberlitaş, Gaziantep'te babasının otizmli olduğunu öğrendikten sonra terk ettiği oğluna tek başına sahip çıkıyor.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından 4 yaşındaki Sait'in göz teması kurması ve yaşıtlarıyla oyun oynamaya başlamasını sağladı.

Fedakar anne, oğlu Sait'in bir yaşına geldiğinde agresif hareketlerinden şüphelenerek kentteki bir psikiyatriste götürdü.

Oğluna otizm teşhisi konulmasının ardından oğullarının geceleri sürekli ağlamasına ve agresif tavırlarına dayanamayan eşinin kendisine "Ya oğlun ya da ben" demesi üzerine boşanarak ailesinin evine yerleşti.

Çemberlitaş, bu süreçte hazırlandığı KPSS ve katiplik sınavlarından da vazgeçerek, kendisini oğlunun tedavisine adadı.

Sait, birçok rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

Aynur Çemberlitaş, evladının eğitim süreçlerinde çok zorlandığını şöyle anlatıyor:

"Çocuğuma nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyordum. Diğer çocuklardan çok farklıydı. Buradaki merkeze geldikten sonra göz teması kurmaya başladı. Oyun oynamaya başladı. Buraya gelmeden önce hiç konuşmuyordu. Zamanla, buradaki eğitimler arttıkça Sait'ten verim almaya başladık."

"Sürekli eğitim maratonunun içerisindeyiz"

Çemberlitaş, oğlunun eğitim faaliyetlerinde de başarı gösterdiğini anlattı.

Sait, artık etrafında olan biten şeylerin farkına varıyor. Bunda alınan eğimlerin çok katkısı var.

"Sürekli bir eğitim maratonunun içerisindeyiz. Onu fazla sıkmadan, isteklerini yeterine getirerek eğitim veriyoruz. Bir yılda müthiş ilerleme kaydettik. Elimden ne gerekiyorsa oğlum için yapmaya çalıştım. KPSS ve katiplik sınavlarında başarılı oldum ama mülakata gitmedim. Oğlumun otizmli olduğunu öğrenince her şeyi geri tepip hayatımı ona adadım. Sürekli oğlumla birlikteyim. Vaktimi çocuğumun eğitim yerlerinde geçiriyorum. Benin artık tek derdim, oğlum Sait."

Sait artık renkleri öğrendi, zamanla çok güzel konuşmaya başladı, arkadaşlarıyla oyun oynuyor.

Kaynak: AA