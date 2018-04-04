  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu

Aydın'da 2 bin yıllık lahit bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazılmış bölgede lahit bulundu.

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Aydında 2 bin yıllık lahit bulundu

Aydın Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrodisyas Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken henüz tamamı çıkartılmamış bir lahit farkederek, durumu müze yetkililerine aktardı.

Kazılan bölgede inceleme yapan yetkililer, bir kısmı toprağın altındaki lahdi çıkartarak Afrodisyas Müzesi'ne götürdü.

Jandarma, kaçak kazıyı kimin yaptığını bulmak için çalışma başlattı.

Lahdin Milat'tan sonra 1. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, lahdin kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen kaçak kazıyla bulunduğunu söyledi.

Lahdin önemli bir eser olduğunu düşündüklerini ifade eden Büyüknalçacı, "Şu anda üstü temizleniyor. Altında ölen kişinin kemikleri var mı yok mu ona bakacağız. Mezardaki işlemelere bakılırsa zengin ve soylu birinin mezarı gibi duruyor. Milattan sonra yaklaşık 1. yüzyıl gibi duruyor. Afrodisyas’ta bulunan en değerli lahitlerden birisi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: UNESCO Dünya Mirası Listesi, Lahit, aydın, afrodisyas antik kenti
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