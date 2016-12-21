Ayder'de şambrellerle kayak keyfi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda vatandaşlar, şambrellerle kayarak karın keyfini yaşadı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, son günlerde etkili olan yağış sonrası karla kaplanan çam ağaçları ve tepeleriyle ayrı güzelliğe büründü.



Ziyaretçilerden horon ve kar topu



Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Altun, ender güzellikte tabiat yapısına sahip Ayder Yaylası'nın, 12 ay boyunca turizme hizmet verdiğini, yaz kış kaplıca keyfi sunduğunu söyledi.

Ayder'in kaplıcalarının yanı sıra mevsimsel güzelliklerinin ilgi çekici olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Kayak merkezi açılınca turizmde patlama yaşanacak"

"Yapılması planlanan Rize Havalimanı ve Ayder Kayak Merkezi'nin hayata geçmesiyle Ayder Yaylası, ülke turizminin cazibe merkezlerinden biri olacak. Kayak merkezi tamamlandıktan sonra turizm gelirlerinin kat kat artacağını düşünüyoruz. Çayın alternatifi olan turizmin gerçek değerine ulaşacağına inancımız tam. Kayak merkezi sayesinde turizmde patlama yaşanacak. Yerli ve yabancı turist sayısında yaz aylarında olduğu gibi kışın da büyük artış olacağını düşünüyorum."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Ümmügülsüm Geçit ise "Okul arası tatilimizi burada değerlendiriyoruz. Çok güzel bir yer. Çok üşüdük ama kayak yaparken soğuk havayı da unutuyorsunuz. İlkel yöntemlerle kayak yapıyoruz. Bu da çok zevkli ve heyecanlı. Kesinlikle defalarca gelmeyi düşünüyoruz. Herkesin de bu zevki tatmasını istiyoruz" dedi.

Songül Çolak da ilk kez Ayder Yaylası'na geldiğini belirterek, "Ailecek geldik ve çok eğlendik. Burası tam kayak yeri ama güzel bir tesis yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.