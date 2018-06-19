Ayçiçek tarlalarında sarı ve yeşilin eşsiz güzelliği

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumları çiçek açmaya başladı.

Bölgede erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Sarı ve yeşilin tonlarının buluştuğu ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumunda ayrı bir güzellik sunuyor. Güne "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılarla güzelliğine güzellik katıyor.

"Bu yıl iyi bir verim bekliyoruz"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığından bahsetti.

Farklı renk tonlarıyla görsel bir şölen sunan tarlaların doyumsuz bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Altıntel, bazı vatandaşların da tarlalarda fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Bu yıl ayçiçeğinde iyi bir verim beklediklerinden bahseden Altıntel, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA