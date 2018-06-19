  • 19 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.75
    EURO 5.506
  • BIST 92577.31
    ALTIN 195.488
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ayçiçek tarlalarında sarı ve yeşilin eşsiz güzelliği

Ayçiçek tarlalarında sarı ve yeşilin eşsiz güzelliği

Trakya'da ayçiçek tohumları çiçek açmaya başladı. Ortaya sarı ve yeşili buluşturan eşsiz bir manzara çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ayçiçek tarlalarında sarı ve yeşilin eşsiz güzelliği

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumları çiçek açmaya başladı.

Bölgede erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Sarı ve yeşilin tonlarının buluştuğu ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumunda ayrı bir güzellik sunuyor. Güne "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılarla güzelliğine güzellik katıyor.

"Bu yıl iyi bir verim bekliyoruz"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığından bahsetti.

Farklı renk tonlarıyla görsel bir şölen sunan tarlaların doyumsuz bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Altıntel, bazı vatandaşların da tarlalarda fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Bu yıl ayçiçeğinde iyi bir verim beklediklerinden bahseden Altıntel, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu. 

Kaynak: AA

Etiketler: yeşil, trakya, sarı, doğanın sarı gelini, ayçiçek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER