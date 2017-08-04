  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Ayçiçek tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

Ayçiçek tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, ayçiçek tarlaları fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyo olarak kullanılıyor.

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Ayçiçek tarlaları fotoğraf stüdyosuna döndü

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçek tarlaları fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Bölgede sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekler, kendine hayran bırakıyor.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçek tarlaları birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından da stüdyo olarak kullanıyor.

Fotoğrafçılar stüdyo ortamında yapay ışıklarla fotoğraf çektirmek istemeyen müşterilerini ayçiçek tarlalarına götürerek , doğal ışık ve perspektif derinliğini en güzelinin yaşandığı "sarı gelin" tarlalarında anı donduruyor.

Ayçiçeklerin tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar bazen çiftlere şemsiye, bazen, keman gibi aksesuarlar vererek, fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle hafta sonları yeni çiftlere ev sahipliği yapıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yıllarda ayçiçek tarlalarında insanların fotoğraf çektirdiğini görmeye başladıklarını söyledi.

Sarı gelin olarak nitelendirilen ayçiçek tarlalarının çiçek açmasıyla birlikte vatandaşların ilgisini çektiğini belirten Şaylan, çiftçilerin de tarlalarında fotoğraf çektiren vatandaşları gördüğünde mutlu olduklarını dile getirdi.

Fotoğraf sanatçısı Ufuk Şumnullu, açık havada daha güzel pozlar yakaladıklarını belirtti.

Stüdyoda doğala yakın fotoğraf alabildiklerini ifade eden Şumnullu, özellikle yeni evlenen çiftlerin ayçiçek tarlalarında fotoğraf çektirmeyi istediklerini söyle

Etiketler: ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosu
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