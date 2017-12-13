Aybüke öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

Muş merkeze bağlı Bozbulut köyündeki Bozbulut İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye, Batman'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Yalçın'ın hatırası, köy okulunda yaşatılacak.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğrenci Konseyi ile Muş Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (KÖY-GEL-DER) iş birliğinde, Bozbulut köyündeki okulda kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin oluşturulmasında esnaf ve hayırseverlerden toplanan halı, perde, okuma setleri ve çok sayıda kitap kullanıldı.

MŞÜ Öğrenci Konseyi Üyesi Feyzullah Ateş, yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 23 köy okuluna yardımda bulunduklarını söyledi.

Bu yardımlardan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren Ateş, "Bozbulut köyündeki okulumuzun kütüphanesinin olmadığını öğrendik. Arkadaşlarımızla esnaf ve hayırseverlerden malzeme toplayıp okulun kütüphane olacak odasının boya badanasını yaptık ve rafları kurduk. Sonra topladığımız ve satın aldığımız kitaplarla kütüphanemizi oluşturduk." dedi.

Oluşturdukları kütüphanenin daha anlamlı olması için adını "Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın" koyduklarını belirten Ateş, "Terörün önüne geçebilmek için eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Köy okulundaki öğrencilerin okula daha çok ısınmaları için kurduğumuz kütüphanelere bu özel isimleri koyuyoruz." diye konuştu.

Ateş, köy okullarına yardımlarının devam edeceğini vurguladı.

"Kütüphanenin ismi bizi duygulandırdı"

Okul Müdürü Emrah Coşkun da oluşturulan kütüphaneden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Okulumuza yapılan kütüphaneden çok, verilen 'Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın' ismi bizi daha çok duygulandırdı. Emeği geçen herkese, öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA



