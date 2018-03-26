  • 26 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.981
    EURO 4.949
  • BIST 117232.06
    ALTIN 173.015
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ayaklarıyla resim çizdi, kitabını imzaladı

Ayaklarıyla resim çizdi, kitabını imzaladı

Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle 30 sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, hayatını anlattığı kitabın imza gününe katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ayaklarıyla resim çizdi, kitabını imzaladı

5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybetti. Kimseye muhtaç olmamak için ayak parmaklarını kullanmayı öğrendi. Fırça ve kalem tutarak yaşama bağlandı.

32 yaşındaki Ressam Ayşe Işık, Zonguldak Ereğli'de "Kütüphaneler Haftası" etkinliklerinde, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

Boş zamanlarında resim yaptığını ve ikinci kitabını yazmaya başladığını anlatan Işık, "Yüzlerce resmim var. Boş kaldığım zaman resim yapıyor, ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Resim ile ilgili daha iyi noktalarda olmak istiyorum. En son Paris'te sergi açtım, şimdi İsviçre'de sergi açabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Ayşe Işık, söyleşi sonunda ayaklarıyla tuvale 10 dakika içinde resim çizdi, kitabını imzalayarak okuyucularına hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: sergi, ressam, Kitap, Ayşe Işık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER