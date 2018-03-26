Ayaklarıyla resim çizdi, kitabını imzaladı

5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybetti. Kimseye muhtaç olmamak için ayak parmaklarını kullanmayı öğrendi. Fırça ve kalem tutarak yaşama bağlandı.

32 yaşındaki Ressam Ayşe Işık, Zonguldak Ereğli'de "Kütüphaneler Haftası" etkinliklerinde, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

Boş zamanlarında resim yaptığını ve ikinci kitabını yazmaya başladığını anlatan Işık, "Yüzlerce resmim var. Boş kaldığım zaman resim yapıyor, ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Resim ile ilgili daha iyi noktalarda olmak istiyorum. En son Paris'te sergi açtım, şimdi İsviçre'de sergi açabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Ayşe Işık, söyleşi sonunda ayaklarıyla tuvale 10 dakika içinde resim çizdi, kitabını imzalayarak okuyucularına hediye etti.

Kaynak: AA