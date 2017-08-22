  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.502
    EURO 4.124
  • BIST 108428.59
    ALTIN 144.665
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ayakkabıcılarda bayram telaşı yaşanıyor

Ayakkabıcılarda bayram telaşı yaşanıyor

İstanbul'daki ayakkabı imalatçıları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ayakkabıcılarda bayram telaşı yaşanıyor

İstanbul'daki ayakkabı imalatçıları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Davutpaşa'da ayakkabı imalatı yapan İbrahim Ağıralioğlu, bayram öncesinde ayakkabı siparişlerinin fazla olduğu anlattı.

Siparişleri teslim etmek için çalışma saatlerini artırdıklarını belirten Ağıralioğlu, durgun olan piyasanın bayramla hareketlendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bayram yoğunluğunun iki hafta önce başladığını ifade ederek, "Sabah erken saatte siparişleri yetiştirmek için başlıyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Okulların da açılma dönemine yaklaşılması piyasayı daha iyi yapacaktır." dedi.

Merter'de ayakkabı imalatçılığı yapan Ahmet Can da bayram öncesi yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Can, "Allah'a şükür yoğunluktan memnunuz. Bayram zamanları hep böyle yoğunluk oluyor. Bazen durgun olan piyasa böyle dönemlerde bize nefes aldırıyor. Siparişlerimiz oldukça fazla ve gece gündüz çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz.'' değerlendirmesini yaptı.

Gedikpaşa'daki imalatçı Nihat Gürkan da bayram siparişleri için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, ''Siparişlerin yetişmesi için yoğun çalışıyoruz. Ayakkabı esnafı olarak bu yoğunluktan memnunuz.'' dedi.

Etiketler: İstanbul, kurban bayramı, ayakkabı imalatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER