Ayakkabı ustasının 40 yıllık meslek aşkı

Çubuk'un Atatürk Mahallesi'nde 10 metrekarelik dükkanı ayakkabı üretim ve tamir atölyesine dönüştüren İsmail Özyücel, hünerli ellerinden ortaya çıkan ayakkabıları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Yanında onlarca usta yetiştiren Özyücel, bugünlerde hiçbirinin mesleğini yapmadığından yakınıyor. Özyücel kendisinden sonra da mesleği yapacak usta yetişmediğini söylüyor.

"İlçede sadece 4 ayakkabı ustası kaldı. Mesleğimi sürdürmekten mutluluk duyuyorum. Babam öldükten sonra ayaklarımız üzerinde durmamız gerekiyordu. Arkadaşlarının tavsiyesiyle severek ve isteyerek bu işe başladım. İkimizde aynı atölyede çalıştık. Hedefim çocuklarımı okutmaktı, onu da yaptım. 5 yıl daha yaparım ve yaşımız gereği bırakmak zorunda kalacağız. Allah'ıma çok şükür bu meslekle 3 çocuğumu üniversitede okuttum. Sadece çocuklarıma yatırım yaptım. Bu dünyaya bir daha gelirsem yine aynı mesleği yapardım. Çünkü severek işimi yaptım."

Kaynak: AA