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Avustralya'da yeni yılan türü bulundu

Avustralya Queensland Üniversitesi'nde görevli biyologların "şans eseri" yeni bir yılan türü bulduğu açıklandı.

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Avustralyada yeni yılan türü bulundu

Yılan türünü keşfeden ekipten biyolog Bryan Fry, deniz yılanları hakkında araştırma için gittikleri bölgede toprak altında yaşayan bir yılanla karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Yılanın, Cape York Peninsula'nın batı kıyılarında bulunduğunu kaydeden Fry, sürüngenin, köstebek yılanları gibi toprak altında yaşayan bir tür olduğunu ifade etti.

Biyologlar, yılanın limandaki gemiler vasıtasıyla deniz kenarına geldiğini tahmin ediyor.

Bilim insanları, 2014'te bulunan yılan üzerinde uzun süren araştırmalar sonucunda, yılanın "çok nadir rastlanan yeni bir tür" olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: yılan, avustralya
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