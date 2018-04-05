Avukatlık hayalini 48 yıl sonra gerçekleştirdi

Ankara Çubuk ilçesinde yaşayan Osman Bostan, üniversite sınavıyla aynı dönemde girdiği devlet memurluğu sınavını da kazanınca fakülteyi bıraktıktan sonra bir kamu kurumunda devlet memuru olarak meslek hayatına başladı.

Bostan, memurluktan emekli olduktan sonra, 2012 yılında çıkan aftan faydalanarak çocukluk hayali hukuk fakültesini bitirebilmek için okula yeniden kaydını yaptırdı.

Birinci sınıfta bıraktığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini aradan geçen 48 yıldan sonra yeniden başlayan Bostan geçen yıl da üniversiteden mezun oldu.

'Bana dede demeyin, ben de öğrenciyim'

Osman Bostan, memurluktan emekli olduktan sonra bir müddet serbest çalıştığını, iş hayatını bırakınca af kapsamında fakülteye döndüğünü ve öğrencilik yıllarını yeniden yaşadığını söyledi.

Bostan, kendisini tekrar genç gibi hissetmeye başladığını, ilçedeki gençlere de örnek olduğunu ifade etti.

Torunlarının da kendisiyle yarıştığını aktaran Bostan, "Benim bu gayretimi gördükçe onlarda da okuma aşkı arttı. Torunlarımda bu net olarak görülüyor, hepsi de çok başarılı oldular okullarında. Bazen aramızda şakalaşıyoruz, 'Bana dede demeyin, ben de öğrenciyim' diyordum. Bazen de notlarımızı kıyaslıyorduk" dedi.

"Staj bittikten sonra teklifleri değerlendireceğim"

Bostan, stajyer avukat olmasına rağmen birçok genç avukattan birlikte çalışma teklifi aldığını belirterek, "Şimdiden genç avukatlar, 'Osman amca senin çevren geniş gel birlikte çalışalım' diyorlar. Staj bittikten sonra artık teklifleri değerlendireceğim" dedi.

İlçede avukatlık yapan Yaşar Sarı da Osman Bostan'ı yıllardır tanıdığını ve azmiyle kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA