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Avcıların vurduğu kuğu tedavi ediliyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde avcıların vurduğu kuğu tedavi altına alındı.

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Avcıların vurduğu kuğu tedavi ediliyor

Vatandaşlarca yaralı halde bulunan kuğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürdü. Avcıların vurduğu belirtilen kuğunun kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei, kuğunun göç esnasında Kızılırmak Deltası'na gelirken yaralı halde bulunduğunu söyledi.

Kuğunun durumun kritik olduğunu, bu nedenle hemen tedavi sürecine başladıklarını aktaran Tabatabaei, çektikleri röntgende kuğunun kanadında kırık tespit ettiklerini ifade etti.

Kuğunun kırık kanadına 8 kat bandaj sardıklarını belirten Tabatabaei, "Kanatlı hayvanlarda 8 kat bandaja almak, insanda alçıya almaya benziyor. 5 gün sonra bandajı çıkartıp kontrolünü yapacağız. İyileşmişse doğaya bırakacağız." dedi.

Tabatabaei, son günlerde deltanın Avrupa'dan gelen kuğulara ev sahibi yaptığına dikkati çekerek, "Tedavi edilen bir kuğu daha var. O da uzun mesafe uçmaktan dolayı bitkin düşmüş ve ishaldi. Bakteriyel bir hastalıktan sonra bu hale gelmiş, oldukça kilo kaybetmişti. 1 aylık tedavi sürecinin ardından kilo almaya başladı. Birkaç gün daha gözlemlerimizi sürdüreceğiz. Tamamen iyileştiğine karar verdiğimizde onu da doğaya salacağız." diye konuştu. AA

Etiketler: avcı, Samsun
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