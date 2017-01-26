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ATM'de bulduğu bin 400 lirayı sahibine teslim etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi ATM'de bulduğu bin 400 lirayı sosyal medya sayesinde ulaştığı sahibine teslim etti.

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ATMde bulduğu bin 400 lirayı sahibine teslim etti

Mudanya Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Yunus Abay, hesabından para çekmek için Nilüfer ilçesindeki bir bankaya ait ATM'ye gitti.

Abay, ATM'deki işlemlerine başlayacağı sırada cihazdan bin 400 lira para çıkışı oldu. Parayı alan Abay, banka görevlilerine ve vatandaşlara en son para çekmek isteyen kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Uzun süre paranın sahibin arayan Abay, bir türlü sonuç alamayınca olayı Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin olduğu bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

Bu paylaşımı gören Emrah Çil, paranın kendisine ait olduğunu belirterek Abay ile irtibata geçti.

Abay, hesap hareketlerini göstererek paranın kendisine ait olduğunu kanıtlayan Çil'e parayı çalıştığı hastanede teslim etti.

Parayı aldıktan sonra Abay'a teşekkür eden Çil, "Böyle dürüst insanların hala olması çok sevindirici" dedi. AA

Etiketler: bursa, mudanya, ATM, para, Mudanya Devlet Hastanesi, Yunus Abay
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