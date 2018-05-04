Atlı birliklerdeki iki kadın astsubay, atların bakımında da görev alıyor

Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM), 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor.

JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, ikisi kadın 30'a yakın personel tarafından eğitiliyor.

Komutanlıkta görev alan atlı birliklerde görev yapan iki kadın astsubay...

"Ekip" olarak gördükleri atların bakım ve eğitimini üstleniyor.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Semra Okan ve Astsubay Üstçavuş Hatice Özbek her sabah mesaiye sorumlu oldukları atların tımarını yaparak başlıyor.

İnsanlarla iletişim kurmayı sevmesi ve soğukkanlı yapısıyla bilinen atların tırnak ve tüylerini titizlikle temizliyorlar. Ardından eyerlerini takan kadın astsubaylar, hayvanlara havuç ve taze ot gibi en sevdiği yiyecekleri veriyor.

Okan ve Özbek, bakım faaliyetlerinin ardından, zindeliklerini koruyarak her an göreve hazır halde bulunmaları amacıyla atlara kapalı manejde yürüyüş ve itaat, asayiş ve eğitim parkurunda engel atlama çalışmaları yaptırıyor.

Başka illerde de görevlendiriliyorlar

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Okan, 13 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığını, çocukluğundan beri atlara ilgi duyması nedeniyle 2013 yılında gönüllü olarak JAKEM Atlı Birliği’ne katıldığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl süren eğitimin ardından binici personel olan Okan, "Bir Türk kadını olarak, her alanda olduğu gibi Türk milletinin gururu ve onuru Jandarma Teşkilatı içinde görev yapmaktan dolayı mutluyum" diyor.

Okan, gençlere spora yönelmelerini tavsiye ederek, "Gençlere tavsiyem, imkanları çerçevesinde mutlaka at binmeyi öğrensinler veya sporun herhangi bir dalında kendilerini geliştirsinler. Çünkü gerek okul gerekse iş hayatında ruhen ve bedenen pozitif yapıya böylelikle sahip olacaklardır" diye konuştu.

2 yıl önce göreve başlayan Astsubay Üstçavuş Özbek ise, atları asaletin ve kudretin simgesi olarak görüyor. Özbek, şunları söyledi:

"Devriye faaliyetimiz insanların dikkatini çekiyor. Atı sevmek için yanımıza gelen turistler, hatıra fotoğrafı çekiyor. Atlar ve görevimizle ilgili sorular soruluyor. Özellikle, kadınlardan olumlu geri dönüşüm alıyoruz."

Okan ve Özbek, sorumlu oldukları atlarıyla çeşitli dönemlerde Nevşehir’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale, Bursa, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya ve Kilis'teki ziyarete açık alanlarda görevlendiriliyor.

Kaynak: AA