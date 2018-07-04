Atıl durumdaki süs havuzunu yüzme havuzuna çevirdiler

Alfaklar Mahallesi'nde yaşayan ve çoğu ailelerine tarlalarda yardım eden 10-13 yaşlarında bir grup çocuk, pazar yerinde yapılan ve kullanılmadığı için içi toprak ve atık malzemelerle dolan süs havuzunu yüzme havuzu haline getirmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki havuzu temizleyip aldıkları branda ve şeffaf naylonu zemine seren çocuklar, yakındaki bir musluktan da hortum yardımıyla su doldurdu.

Mahalle bakkalı da kullanılmayan bir kaydırağı monte ettiği havuzu çocuklar için daha eğlenceli hale getirdi.

Bakımını aileler ve itfaiye ekibi yapıyor

Evden getirdikleri şemsiyelerin altında güneşlenen çocuklar, havuzda doyasıya eğleniyor.

Havuzun bakımı ve su ihtiyacını aileler karşılıyor, itfaiye ekibi de hijyeni sağlamak amacıyla iki günde bir havuzu boşaltarak temizliyor.

Çoğu tarlada çalışan çocuklar, mahalleye döndüklerinde soluğu havuzun başında alıyor. Yüzme keyfini yaşayan çocuklar, yetkililerden daha büyük ve daha modern bir havuz yapılmasını istiyor.

Mahallede yaşayan çocuklardan 12 yaşındaki Halil Alper Gökçe, yaz tatilini değerlendirmek için tamamen atıl durumdaki süs havuzunu yüzme havuzu haline getirdiklerini söyledi.

"Güzel bir havuz yaptık"

Günün belirli saatlerinde havuzda yüzdüklerini dile getiren Gökçe, bu sayede arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

11 yaşındaki Okan Can ise, yüzme havuzunu yapmaya arkadaşlarıyla konuşarak karar verdiklerini söyleyerek, "Muhtarımızdan izin aldık. Sonra buraları temizledik. Güzel bir havuz yaptık. Çok güzel yüzüyoruz. Çok keyifli" dedi.

7 yaşındaki Seda Gökçe de, havuzda yüzdüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

Mahalle bakkalı Özgün Gökçe ise, çocukların yüzlerindeki sevincin her şeye değdiğini anlatarak, "Havuz fikri çocuklardan geldi. Çok büyük emek verdiler. Buradaki çocuklar maddi imkânsızlıklar nedeniyle ve tarla işlerinde çalıştıkları için havuza gidemiyorlar. Bu havuz onlar için büyük keyif oldu. Biz de bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: AA