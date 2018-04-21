  • 22 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Atık malzemeleri hayalleriyle oyuncağa 'dönüştür'düler

Atık malzemeleri hayalleriyle oyuncağa 'dönüştür'düler

Elazığ'da, Genç Kızılay tarafından başlatılan proje kapsamında çocuklar tarafından atık malzemelerden yapılan 258 oyuncak sergilendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Atık malzemeleri hayalleriyle oyuncağa dönüştürdüler

Elazığ'da, "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi çocukların hayalgücünü ortaya döktü.

Genç Kızılay tarafından başlatılan projede, çocuklar atık malzemelerden oyuncaklar yaptı.

Bir alışveriş merkezinde sergilenen 258 oyuncak, çocuklardan büyük ilgi gördü. En çok beğeni alan 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verilecek.

Genç Kızılay İl Başkanı Mustafa Enes Daş, geçen aylarda proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ekipleriyle şehrin tüm merkez okullarını dolaştıklarını belirten Daş, "Atılan malzemeler ve kullanılmayan eşyalardan yeni bir oyuncak yapın dedik. Tam 58 farklı okuldan başvuru aldık ve 500'ün üzerinde öğrencimiz başvuru yaptı. Sergimizde toplamda 258 oyuncak mevcut." dedi.

 

Böylesi bir serginin ilk defa düzenlendiğini dile getiren Daş, çocukların inanılmaz bir iş başardığını aktardı.

Daş, "Genellikle şişeleri kullanarak oyuncaklar yaptıklarını gördük. Bunun yanında kartondan güzel oyuncaklar da elde etmişler. Atılacak birçok malzemeyi nasıl kullandıklarını bizlere gösterdiler." şeklinde konuştu.

Projeyle ülkedeki çocukların rengini değiştirmek istediklerini vurgulayan Daş, tüm katılımcılara başarı sertifikası verileceğini kaydetti.

Bidondan oyuncak yapan Abdullah Revan Şera da ilk defa böyle bir iş başardığını söyledi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER