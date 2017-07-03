  • 04 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.56
    EURO 4.042
  • BIST 101207.79
    ALTIN 139.953
Buradasınız : » » Atatürk'ün gezi teknesi Çanakkale'de sergilenecek

Atatürk'ün gezi teknesi Çanakkale'de sergilenecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı "TCG Acar" gemisi Çanakkale'ye getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Atatürkün gezi teknesi Çanakkalede sergilenecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı "TCG Acar" gemisi Çanakkale'ye getirildi.

Almanya'da 1937 yılında inşa edilen 27 metre uzunluğunda ve 65 ton ağırlığındaki, Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı TCG Acar gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını doldurması üzerine hizmet dışına ayrıldı.

Bunun üzerine geminin Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi Komutanlığına gönderilmesine karar verildi.

Askeri gemilerin refakatinde Deniz Müzesi Komutanlığı iskelesine getirilen gemi büyük bir vinç yardımıyla kaldırılıp sudan çıkarıldı.

Buradaki bir tırın üzerine yüklenen geminin müze bahçesinde oluşturulacak alanda sergileneceği öğrenildi.

Etiketler: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çanakkale, TCG Acar gemisi, Atatürk'ün gezi teknesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER