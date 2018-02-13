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Atalarından kalan 'hedik' geleneğini sürdürüyorlar

Muş'un Yukarı Yongalı köyünde yaşayan vatandaşlar, dedelerinden, babalarından kalan hedik geleneğini sürdürüyor.

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Atalarından kalan hedik geleneğini sürdürüyorlar

Merkeze 60 kilometre mesafedeki Yukarı Yongalı köyünde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında hediklerle yaşama tutunuyorlar. Her işlerini hedikle halleden köylüler, atalarından kalma geleneği de böylelikle yaşatıyorlar. Karda batmama özelliğine sahip olan hediklerle yolları aşan köylüler, hayvancılıkta da aktif bir şekilde hedik kullanıyorlar.

"Dededen, babadan kalma işi yapıyoruz"

Hedikleri kendisinin ürettiğini ifade eden Muhtar Alaattin Yöndem, "Ben bu hedikleri şahsen yapıyorum. Önceleri bunları ağaçtan yapıyorduk, şimdi ise hortumdan yapıyoruz. Biz bunları ne için yapıyoruz? Biz bunları karın üzerinde yürüyebilmek için, yolumuz kapalı olursa bu hedikleri giyerek kızaklarla hastalarımızı hastaneye götürürüz. Bazen ava gidiyoruz, bazen komşu köylere taziyeye gidiyoruz. Bu hedikler, 3 metre kar da yağsa üzerinde yürüyebiliriz. Bu dedelerimizden, babamızdan kalan bir şey, şimdi de ben yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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