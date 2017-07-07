Aslan balığından korkmayın!

Akdeniz Ürünleri Su Ürünleri Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, aslan balığının insanlar için bir tehlike oluşturmadığını söyledi.

Gökoğlu, Indo-Pasifik kökenli balıklardan Aslan balığının son yıllarda Akdeniz kıyılarında da görülmeye başladığını dile getirdi. Bu balıkların yaşam alanlarının kayalıklar ve mağaraların kuytu yerleri olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, bu türün çok yaygın olmadığını nadir olsa da görüldüğünü ifade etti.

Zehirli olan balığın insanlar için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Gökoğlu, "Aslan balığı kayalıklarda yaşadığı için plajlarımızda herhangi bir tehlike yok. Risk oluşturmuyor. Herkes sağlıklı şekilde denize girebilir. Yıllardır su altına dalan ve akademik çalışmalar yapan biri olarak ailemle denize rahatlıkla giriyorum." dedi.

Balıktan kaynaklanan herhangi bir ölüm olmadığına işaret eden Gökoğlu, öyle olsaydı, Pasifik Okyanusu'nda kimsenin denize girmeyeceğini bildirdi.

Balığın ekosistemin bir parçası olduğunu anlatan Gökoğlu, "Siz temas etmediğiniz, 'yakalayıp hayvanı tutayım' diye uğraşmadığınız sürece sizden kaçar. İnsanlarımız endişelenmesin. Biz de balığı akademik çalışma sahamızın içine girdiği için görüntüledik. Balığın yanına kadar gittik. Bizden hemen kaçtı" diye konuştu.

"Bu balığın plaj bölgelerinde görülme ihtimali neredeyse hiç yok"

Su altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ise 30 yıldır su altında fotoğraf ve video çektiğini belirtti. Antalya'da 2 Temmuz'da "Su Altı Cennet Antalya" başlıklı fotoğraf sergisini açtıklarını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Antalya'da yaptığımız dalışlar sırasında Alanya'da aslan balığını görüntüledik. Bu tür birçok tür gibi Akdeniz'e geçiş yaptı. Birçok zehirli türler var. Deniz balıklarının bir kısmında zehir olma nedeni insanoğluna zarar verme içeriği değildir. Her canlının kendini koruma gibi iç güdüsü var. En yoğun popülasyonu Karayipler'de gelişti. Avcılığı orada yasal. Akdeniz'de ve dünya denizlerinde bir insanı öldürdüğüne dair bilimsel bir kayıt ortada yok. İstenmeyen durumlarda yaralanmalara dair kayıtlar söz konusu. Kayaların kuytu, karanlık bölgelerinde yayılım gösteriyor. Geceleri aktif. Bu balıkların plaj bölgelerinde görülme ihtimali neredeyse hiç yok. İnsanlardan kaçıyor. Alanya'daki balığı görüntülemek için biz peşine düştük. Bizim için sevimli bir tür."