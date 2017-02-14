Aşkları yarım asırdır sürüyor

Tunceli'de yaşayan Rıza Çiçek, 56 yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Emine Çiçek'in elini o günden beri hiç bırakmadı.

Ali Baba Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte yaşayan 83 yaşındaki Rıza ve Emine Çiçek çiftinin, 56 yıllık evliliklerindeki birbirilerine olan sevgi ve saygısı gençlere örnek oluyor.

Çiftin yarım asrı aşkın süredir devam eden aşkı, birbirlerine olan saygı, sevgi ve hoşgörüleri takdir topluyor.

Rıza Çiçek, günümüzde çiftlerin birbirilerine anlayış göstermemeleri ve inatlaşmaları nedeniyle evliliklerin kısa sürdüğünü söyledi.

Eşi Emine Çiçek ile nasıl tanıştıklarını anlatan Çiçek, "Emine'nin evi yol üzerindeydi. Yolda rastlaşıyor, bakıyordum. Ne yaptım ettim kandırdım. Gece kaçırmak için köylerine geldim, olmadı. Gittim başka evde bekledim. Gece amcasının evine giderken kolundan tuttum kaçırdım." dedi.

Kadın erkek ilişkilerinde karşılıklı anlayışın çok önemli olduğunu vurgulayan Rıza Çiçek, 8 çocukları olan evlilikleri süresince ne yaşanırsa yaşansın birbirilerine saygısızlık yapmadıklarını belirtti.

"Kadın yerdir, erkek göktür"

Eskiden yaşam şartlarının daha zor olmasına rağmen ilişkilerin daha sağlam olduğunu ve 56 yıllık evliliklerini saygı, sevgi ve hoşgörü ile geçirdiklerini ifade eden Çiçek, şunları söyledi:

"Kadın yerdir, erkek göktür. Gökten ne gelirse yer kabul eder. Erkek de iyi olsun kadın da. İyiliğin karşılıklı olması gerekiyor. İkisi de birbirine iyi olmalı ki geçinsinler. Eskiden dövüşürdük de barışırdık da. Şimdi öyle değil, şimdi adam bir şey söyleyince kadın küsüp gidiyor. Ben eşimden razıyım, Allah razı olsun. Çok sıkıntı çektik. Köyde yaşam zordu. Ama bir günden bir güne beni incitmedi. Ağzından kötü bir laf çıkmadı. Önceden kadınlar da iyiydi erkekler de. Birbirleriyle geçiniyorlardı ama şimdi öyle değil. Zaman kötü olmuş."

"Birlikte düştük, birlikte kalktık"

Eşini çok sevdiğini ve kahvehaneye gitmesini bile istemediğini belirten Emine Çiçek ise "Eşimi seviyorum, neden sevmeyeyim. Çocuklarımız oldu. Birlikte düştük, birlikte kalktık. Ben onu bırakmıyorum, o da beni bırakmasın. Dışarıdan geliyor yemeğini hazırlıyorum, çayını hazırlıyorum. Ben onu bırakmıyorum, o da beni bırakıp gitmesin. Ben en çok ona değer veriyorum. O gidince evde canım sıkılıyor. Ben onun sürekli yanındayım. O da benim yanımdan ayrılmasın." diye konuştu. AA