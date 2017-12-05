’'Askıda yemek’’ ile her gün yüzlerce kişinin karnı doyuyor

Nevşehir'de başlatılan askıda yemek uygulaması çerçevesinde açılan lokanta, bu şekliyle Türkiye'de bir ilk.

Bu kapıyı, "karnım aç" diyen herkes çalabiliyor.

Lokantada bir aşçı ve dört yardımcı personelle yaklaşık bir yıldır kazanlar kaynıyor, her gün yüzlerce kişiye yemek veriliyor.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yemekler, sefer tası ve kaplarıyla gelen ailelere dağıtılıyor.

"Karnım aç" diyen herkes bu uygulamadan yararlanabiliyor.

Askıda Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikret Şanlıbaba, yardımlaşma görevini en iyi şekilde ifa edebilmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kaynak AA