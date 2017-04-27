  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Askerlerin bulduğu ceylan bebek gibi besleniyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Dağ Ceylanları Üretim İstasyonuna getirilen yavru ceylana, biberonla keçi sütü veriliyor.

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Askerlerin bulduğu ceylan bebek gibi besleniyor

Hatay'da sınırda askerler tarafından bulunan yavru ceylan, biberonla verilen keçi sütüyle besleniyor.

Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu görevlisi Hüseyin Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınır hattında görevli askerlerin, buldukları yavru ceylanı istasyona getirdiğini söyledi.

Yeni doğmuş dişi ceylanın ilk geldiğinde bitkin olduğunu ifade eden Dinler, "İstasyonumuzda yavru ceylana bakmaya başladık. Ona günde üç defa biberonla keçi sütü veriyoruz. Şu an bakımı çok kolay, bir zahmeti yok. Yaklaşık 2 ay daha ceylana bakacağız. Ot yemeye başladığında doğaya bırakacağız." diye konuştu.

Dinler, daha önce de istasyonlarına getirilen 4 yavru ceylana baktıklarını, onları da keçi sütüyle beslediklerini kaydetti.

Etiketler: hatay, kırıkhan, dağ ceylanı, yavru ceylan
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