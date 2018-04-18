  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Asiye Nine 119 yaşına girdi

Asiye Nine 119 yaşına girdi

Bitlisli Asiye Nine, 1899'da doğdu. Bu yıl 119'uncu yaşını Tatvan Belediyesi'nin getirdiği pastayla kutladı.

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Asiye Nine 119 yaşına girdi

Asiye Sutlu, Bitlis'in Hizan ilçesi Koçyiğit köyünde yaşıyor. 

9 çocuk, 70 torun ve torunlarının çocuklarını bile gördü. Asiye Nine, bu yıl 119'uncu yaş pastasını üfledi.

17 Nisan 1899 doğumlu Asiye Nine, kamyon şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan en küçük oğlu Dursun Sutlu'nun yanında yaşıyor. 

Dursun Sutlu'nun eşi Zinnet Sutlu, 5 çocuğu ile birlikte Asiye ninenin tüm ihtiyaçlarına koştuklarını, rahatını sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Sutlu, kayınvalidesinin şeker ve tansiyon probleminin olduğunu, ancak en büyük sorununun az işitmesi olduğunu anlattı.

Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden 2 görevli de 119 yaşına giren Asiye nineye unutamayacağı bir süpriz yaptı. Ona pasta alarak yüzünü güldürdüler.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Asiye Sutlu, 119
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