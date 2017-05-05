"Asırlık çınarlar"ın tarihi gezisi

Ağrı Huzurevi'nde kalan yaşlılar, tarihi İshak Paşa Sarayı ve restorasyonu yeni tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri, Doğubayazıt Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla bölgedeki tarihi yapıları gezdi.

İlk olarak Gençlik Merkezi'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu'nu ziyaret eden huzurevi sakinleri, buradan tarihi İshak Paşa Sarayı'na geçti.

Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden birisini gezmenin mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinlerini Sevgi Lordoğlu tarihi konularda bilgilendirdi.

Sarayın her bölümünü uzun uzun inceleyen asırlık çınarlar, daha sonra restorasyonu kısa süre önce tamamlanan Ahmed-i Hani Camisi ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Öğle namazını burada kılan yaşlılar, ardından da ilçe merkezinde Lordoğlu tarafından kendileri için düzenlenen pikniğe geçti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, Devletin yaşlıların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Lordoğlu, "Bu tür organizasyonlar, devletimizin her zaman yaşlıların yanında olduğunu gösteriyor. Devlet hem maddi hem de manevi olarak yaşlılarımıza kimseye muhtaç olmadan yaşama imkanı veriyor. Bunun en güzel örneği de Ağrı Huzurevi'dir. Sayın Valimiz Musa Işın'ın bu konuda ciddi çalışmaları var." diye konuştu.

Ağrı Huzurevi Müdür Yardımcısı Çetin Solmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Solmaz, "Organizasyon gerçekten çok anlamlıydı ve dolu dolu geçti. Yaşlılarımız, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerini görmenin mutluluğunu yaşadı. Sevgi Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Evini, bahçesini bize açarak ikramlarda bulundu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tür organizasyonlara devam ederiz." dedi.

Konuşmasına devlete teşekkür ederek başlayan huzurevi sakinlerinden Gönül Fırıldak, "Bizi bir sığınma değil de anne baba gibi bağırlarına basan devletimize ve bu organizasyonu düzenleyen Sevgi Hanım ile arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bize tarihimizi, kültürümüzü tekrar hatırlattınız. Çok emeğiniz geçti, hepiniz hakkınızı helal edin." şeklinde konuştu.