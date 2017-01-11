Artvin 'Saklı cennet' kayakta da adından söz ettiriyor

"Saklı cennet" olarak adlandırılan Artvin, tarihi kilise ve köprüleri, tepeleri, her daim karlı dağları, krater gölleri, zengin fauna ve florası, yemyeşil yaylaları ve ormanların arasında yer alan gölleriyle alternatif turizmde tercih edilen iller arasında yer alıyor.

Yaz ve alternatif turizmin yanı sıra kış turizminde de adından söz ettirebilmek için 2009'da yaptırılan, il merkezine 18 kilometre mesafedeki Atabarı Kayak Merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla konuklarını ağırlıyor.

Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bahattin Yetim,yaz aylarında temiz havası ve doğasıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Artvin'in, kışın da kayak severlerin gözdesi haline geldiğini söyledi.

Atabarı Kayak Merkezi'nin, bölgeye yapılacak konaklama tesisleriyle önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alacağına işaret eden Yetim, kayak merkezini diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerinden birinin etrafının ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla çevrili olması olduğunu belirtti.

Yetim, gerek kar kalitesi gerekse bulunduğu konum itibarıyla Atabarı'nın diğer kayak merkezlerine göre fark yarattığını aktararak, "Barındırdığı doğal güzelliğiyle kartpostallık güzellikler sunuyor. Bol oksijen, temiz hava ve adrenalin arayan kayak severleri kayak merkezimize bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda piste sahip merkezde 345 metre uzunluğunda, saatte 896 kişi taşımalı teleski bulunduğunu ifade eden Yetim, "Ayrıca 595 metre uzunluğunda, 2 kişilik, saatte 648 kişi taşıma kapasitesine sahip sabit klemensli telesiyej bulunmaktadır. Yine 159 metre uzunluğunda, tek kişi kapasiteli, saatte 315 kişi taşıyabilen babylift de vardır." diye konuştu.

"Pistin tamamı gece aydınlatmasıyla donatıldı"

Yetim, kayak merkezinde pistin tamamının gece aydınlatılmasıyla donatıldığını ifade ederek, 5 Ocak'ta sezonun açılmasıyla gece de kayak yapılmaya başlandığını belirtti.

Ziyaretçilerin, gece kayağına ilk günler olmasına rağmen büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Yetim, yeni sezonda kayak severleri yeni bir hizmetle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sporcu da yetiştiriliyor

Yetim, "Burada yetişen sporcularımız, geçen yıl çeşitli kategorilerde başta Türkiye şampiyonluğu olmak üzere dereceler aldı. Milli takıma sporcularımız çağrılmaya başlandı. 2003 yılında sadece 2 lisanslı sporcu olan ilimizde bugün 223 lisanslı kayakçımız bulunmaktadır. Sporcularımızın başarıları bizleri daha motive ediyor ve her geçen gün Artvin'in kayak sporunda da var olduğunu başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu. AA