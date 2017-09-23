Arnavutların asırlık lezzeti: Fliya böreği

Kosova göçmeni Arnavutların yoğun olarak yaşadığı Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan fliya böreği, misafir ikramlarının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini koruyor.

Kosova'dan göç ederek 1912 yılında Niksar'a yerleşen Arnavutlar, en önemli lezzetlerinden fliya böreğini özellikle misafirlerine ikram için yapmayı sürdürüyor.

Hazırlanışı zahmetli bir süreci gerektiren, servisiyle de dikkati çeken börek, un, su, tuz, tereyağı, kaymak ve sütten yapılıyor.

Hazırlanan hamur, tepsiye konulduktan sonra odun ateşinden elde edilen közde pişirilmeye bırakılıyor. Fliya böreği pişirmek için özel olarak üretilen sac, odun ateşinde ısıtıldıktan sonra hamurun bulunduğu tepsinin üzerine kapatılıyor.

Kızaran hamurun üzerine yeniden hamur dökülerek 7-8 kat olan börek, yaklaşık 3 saatte pişiyor. Piştikten sonra kaymak ve süt ilave edilen börek, misafire ikram ediliyor.

"Arnavutların en çok sevdiği böreklerden biridir"

Niksar Kapıağzı Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nazım Aydın, AA muhabirine, Kapıağzı köyü sakinlerinin Balkanlar ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen insanlardan oluştuğunu söyledi.

Köydeki Arnavutların 1912 yılında Kosova'dan geldiğini belirten Aydın, iyi komşuluk ve akraba ilişkileriyle yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Aydın, 1912 yılında 75 hane olan köyde bugün 150 hane bulunduğunu aktararak, "Bir zamanlar Niksar'ın en büyük köylerinden olan Kapıağzı'nın nüfusu, son birkaç yılda gençlerin dışarıya açılmasıyla azaldı. Geleneklerini ve köklü ananelerini günümüze taşıyan Kapıağzı köyünden İstanbul'da 500, Ankara, Adapazarı ve diğer illerde bine yakın hane bulunduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Arnavut yemek kültüründe fliya böreğinin akla geldiğine işaret eden Aydın, "Fliya her zaman yapılmaz. Özellikle misafire ikram edilecek belli başlı yiyeceğimizdir. Günümüzde özelliğini kaybetmiş kültürel yemeklerden bahsedilirken Kapıağzı için bu söylenemez çünkü Arnavutlar, 100 yıl önceki kültürünü günümüze taşıyan belki de tek unsurdur." ifadesini kullandı.