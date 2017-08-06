Arıcılar ayı saldırılarına karşı gece gündüz teyakkuzda

Konya'da Toros Dağları'nın eteklerinde arıcılar, ayı saldırılarına karşı gece gündüz kovanların başında bekliyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yaylalarında geçimini arıcılıkla sağlayan çiftçiler, son zamanlarda sayısı gittikçe artan ayı saldırıları nedeniyle adeta kovanlarından bal alamıyor.

Seydişehir ile Antalya'nın Akseki ilçesi arasındaki Gidengelmez Dağları'nda, yer yer zirveye yakın yüzlerce kovanda bal üretimi yapan arıcılar, ayılara karşı çeşitli önlemler alıyor.

Bölgenin yaban hayatı açısından koruma alanında olmasından dolayı sadece korkutma amaçlı tüfek kullanan arıcılar, gece gündüz teyakkuzda bekliyor.

Geceleri ateş yakarak tedbir almaya çalışan çiftçiler, kovanların bulunduğu telle çevrili alanda radyoyu da açık bırakıyor.

Yüzlerce kilogram balını ayılara kaptıran bazı üreticiler ise Kangal köpekleriyle kovanların başından ayrılmıyor.

"Ayı geldiği zaman en az 3 kovanı parçalıyor"

Bölgede arıcılık yapan Manavgat Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Kocademir, kaliteli balın bölgede üretildiğini söyledi.

Arıcılığın zor şartlar altında sürdürüldüğünü belirten Kocademir, şöyle devam etti:

"Burada kovanlarımın başında bekliyorum. Daha önce köpeğim yoktu ve ayılar gelip kovanlarımı parçalıyordu. Ne zaman uyusam o zaman gelip balımı alıyordu. Şimdi köpeğimle bekliyorum. Uyuduğum zaman köpek, ayıyı kovanlara yaklaştırmıyor. Havlayınca, havaya ateş ediyorum ayı da çekip gidiyor. Köpeğim olmasa ayı ekonomimi çok büyük sıkıntıya sokar. Buradaki bal üreticileri nöbet tutmak mecburiyetinde kalıyor. Çünkü ayı geldiği zaman en az 3 kovanı parçalıyor."

Bitki örtüsü, rakımı ve havasından dolayı verimli bal üretiminin gerçekleştirildiği bölgede 8 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Kocademir, şunları kaydetti:

"8 yıldır ayıyla uğraşıyorum. Sesten veya ışıktan hiçbir şekilde korkmuyor. Vakit geçirmek için dinlediğim radyom var. Radyo sabaha kadar türkü çalarken, o da balı çalıp yiyor. Ayı bir silahtan bir de güçlü köpekten korkar. Bu yıl iyi nöbet tuttum, zararım yok. Fakat arkadaşların kovanlarını parçaladı. Arının bal üretme zamanı olduğu için kovanlar da ballı. Bu ballar aynı zamanda doğal ve kaliteli. Önceden ayılar biraz kibardı. Kovanı balını yedikten sonra bırakırdı. Şimdiki ayılar kovanı da parçalıyor."

Ayılar mahalleye de iniyor

Madenli Mahallesi Muhtarı Muammer Yüksel de yaylanın çiçek ve bitki açısından çok zengin olduğunu ancak arıcılık yapan vatandaşların ayılarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Ayıların bal üreticilerinin yanı sıra mahalle sakinlerini de tedirgin etmeye başladığını ifade eden Yüksek, şöyle konuştu:

"Köye inen ayılar sadece bal üretimi yapan vatandaşların ekonomisine zarar vermiyor. Bahçelere, meyve ağaçlarına, hayvanlarımıza da zarar veriyor. Ayılar artık evcilleşmeye başladı. Köy sokaklarında bizimle beraber dolaşmaya başladı desek yeridir. Zaman zaman pencerelerimize de vuruyor. Bazen yavrularıyla beraber de geldiği oluyor. Arıcılar da gece gündüz beklemek zorunda kalıyor. Ayıyı öldürmek gibi bir teşebbüsleri yok. Çünkü büyük cezası var. Tabii köpekle nöbet tutmak da gayet caydırıcı oluyor."