Arıcı çift, devlet desteğiyle kazancını artırdı

Devlet desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye çıkaran İzmirli Abdullah ve Meral Akkın çifti, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla 300 bin lira gelire ulaştı.

Selçuk ilçesinde yaşayan Akkın çifti, yaklaşık 3 yıl önce amatör olarak arıcılığa başladı.

Abdullah Akkın, hayvanlarını satarak tamamen bu işe yöneldi ancak bu alanda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için arıları telef oldu. Akkın, pes etmedi, arıcılıkla ilgili araştırma yaptı. 2 yıl önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüttüğü "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalandı. İlk önce arı yetiştiriciliği eğitimi aldı. Daha sonra 30 bin lira değerinde 45 kovan ve arıcılık için gerekli ekipman hibe edildi.

Meral Akkın da uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini bırakarak, eşine, yeni başladığı işte destek olmaya başladı.

Zamanlarının büyük bir kısmını kovanlarının başında geçiren çift, daha kaliteli bal elde etmek için farklı bölgelere gidiyor. Bahar aylarının belli dönemlerinde arılarını Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Aydın gibi kentlere götüren Akkın çifti, 2 yıl gibi bir sürede kovan sayısını 450'ye çıkardı.

Abdullah Akkın, devlet desteğinin bir kıvılcımı ateşlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlığın verdiği arı bize maya oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Geçen sene 450 kovandan 20 ton bal aldım. Bunun dışında kraliçe arı ve polen de satışıyla beraber yıllık 300 bin lira kazanıyorum. Traktörüm ve arabam eskiydi, onları değiştirdim. Arı olmasaydı bu duruma gelemezdik."

"Arıcılığı bırakma lüksüm yok"

Akkın, eşi Meral Akkın'ın da kendisine çok destek olduğunu belirtiyor. Hatta başarılarında eşinin payı büyük. Önce bal üretimini öğrendiler,sonra gelirlerini artırmak için kraliçe arı ve polene yöneldiler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği projelerle çiftçilere her zaman destek olduğunun altını çizen Akkın, "Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. Arılar geçim kaynağımız oldu, bu saatten sonra arıcılığı bırakma lüksüm yok. Önce onlar bize bakacak, sonra biz onlar bakacağız" dedi.

Meral Akkın, arılarla ilgilenmediği zaman kendini huzursuz hissetiğini belirterek, "Bu işi severek yapıyorum. Geçen gün gözümden soktular ama artık 'öpüyorlar' diyorum. Arılarımızı görmeden yapamıyorum, onları evlatlarımdan ayırmıyorum. Son nefesime kadar bu işi yapacağım" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İzmir'de son 2 yılda 371 genç çiftçiye arıcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, küçük ve büyükbaş hayvancılık konusunda 11 milyon lira destek verdi. 2016 yılında başlayan program 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA