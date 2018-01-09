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Ardahanlı dolmuşçulardan ilginç ısınma yöntemi

Ardahan merkezde -11 dereceye düşen hava sıcaklığında çalışan dolmuşçular minibüs içinde piknik tüpü yakarak ısınmaya çalışıyor.

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Ardahanlı dolmuşçulardan ilginç ısınma yöntemi
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Kent içinde yolcu taşıyan dolmuş şoförleri, dondurucu soğukta aracın ısıtma sistemi yetersiz kalınca farklı bir çözüm yolu buldu. Sürekli araç içinde oldukları için soğuktan etkilenen bazı şoförler, piknik tüpü yakarak ısınmaya çalıştı.

Dolmuş şoförü Şener Demirci, soğuk havada görev yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Eksi 20'leri gördük. Çok zorlanıyoruz. İçeride kalorifer sistemi artık yetmiyor. Bu nedenle ayrıca tüp yakıyorum. Yolcular indi-bindi yaptığı için çok etkilenmiyor ama biz sürekli içeride olduğumuz için olumsuz etkileniyoruz. Bu nedenle böyle bir çözüm bulduk." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: soğuk hava, Ardahan
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