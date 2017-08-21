Araç tamircilerinde gurbetçi mesaisi

Avrupa'daki gurbetçiler, parça ve işçilik ücretlerinin düşük olmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunmak amacıyla araçlarını, tatillerini geçirmek için geldikleri memleketlerinde Türk ustalara emanet ediyor.

Türk gurbetçiler araçlarının onarım ve bakımını, ilave aksesuar tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyorlar. Böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunan gurbetçiler, gönül rahatlığıyla Türk ustalara emanet ettikleri araçlarıyla dönüş yolunda binlerce kilometre yol katediyorlar.

Eskişehir Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Halil Kılıç yaptığı açıklamada, gurbetçilerin çoğunun memleketlerine araçlarıyla gelmeyi tercih ettiklerini belirterek, 3-4 bin kilometre kateden Türklerin birkaç gün dinlendikten sonra ilk işlerinin araçlarını sanayiye getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de işçilik ve parça ücretlerinin Avrupa ülkelerinden en az yüzde 50 daha ucuz olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Gurbetçilerimiz genelde aksesuar, boya, kaporta, motor ve diğer servis bakımını burada yaptırıyor. Bundan sanayi esnafımız çok memnun. Onlara minnettarız, Türk ekonomisine katkıda bulunuyorlar sonuçta. Araç bakımlarını odamız garantisi altında burada yaptırmış oluyorlar. Örneğin kaporta işi 12-13 bin avroya yurt dışında yapılırken, Türkiye'de bu 5-6 bin liraya mal oluyor. Motor bakımı en az 2 bin avro, burada 700-800 avro. Aksesuar ise Avrupa'da cam filmi bin 500, Türkiye'de ise 700 avro. Kısaca gurbetçiler araçları için Türk ustalarını tercih ediyorlar. Bu hem kendileri hem de ülkemiz için kazanç oluyor."

"Yurt dışında işçilik ve parça fiyatları çok yüksek"

Belçika'ya 28 yıl önce giden gurbetçi Salih Köse (47) de tatilini geçirmek amacıyla Türkiye'ye gelirken yolda otomobilinin camının çatladığını belirterek, Türkiye fiyatları hesaplı olduğu için 3 bin kilometre gelip, aracının camını geçtiği ülkelerde değil memleketi Eskişehir'de değiştirdiğini belirtti.

"Bu camı Belçika'da taktırmaya kalksam 350 avro, burada ise orijinali 650 lira. Arada dağlar kadar fark var. Yurt dışında işçilik ve parça fiyatları çok yüksek." diyen Köse, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki işçilik ve parça fiyatları en az 3-4 kat farklı. Otomobil tamir işinde olmama rağmen aracımın bakımını veya onarımını Türkiye'de yaptırıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, 'Bakım ve onarımı Türkiye'de yaptırın' diyorum. Böylece hem vatanımız hem de buradaki ustalarımız kazanıyor."

"Ehil ellerde bu işler çok güzel çıkıyor"

Yaklaşık 50 yıl önce ailesiyle gittiği Almanya'da ikamet eden gurbetçi Ayhan Ilıkel (57) de yurt dışında araç tamirinin pahalı olması, parçaların da bütün olarak satılmasından dolayı Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'deki ustaların işinin erbabı olduğuna işaret eden Ilıkel, şunları aktardı:

"Örneğin radyatörün bir parçası için komple radyatör değişebiliyor ancak Türkiye'de bu parçayı gerektiğinde tornacıda bile yaptırma imkanınız var. Birebir aynısını yapan tecrübeli ustalara sahip ülkemiz. Ehil ellerde bu işler çok güzel çıkıyor. Arabalar ucuz ama tamiri pahalı olduğu için sık araç da değiştiriyoruz orada. Araçları sanayiye getirip uzman ustalara emanet ediyoruz. Bizi aldatmıyorlar, dürüst oluyorlar. Yıllık bakımları, uzun vadeli hasarları, boya, kaporta, motor tamir ve bakımını burada yaptırmayı tercih ediyoruz. Hem maliyeti az oluyor hem de daha ustaca yapılıyor. Yurt dışında da tabii ki bakımını yaptırıyoruz ama büyük bakımlar için yurdumuzu tercih ediyoruz. Almanya'da servislerde saat ücreti olarak çalışıyorlar. Örneğin bir aracın tamiri 3 saat sürüyorsa saati 100 avrodan 300 avro artı parça ücretleri. Ülkemizde ise buranın şartlarına göre fiyat oluyor. Çok daha uygun. Marka ve kalite aynı ama fiyat neredeyse yarı yarıya oynuyor."