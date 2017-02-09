  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Antikacı gibi berber dükkanı

Antikacı gibi berber dükkanı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 44 yıldır berberlik yapan 57 yaşındaki Orhan, topladığı antika eşyaları sergilediği dükkanında müşterilerine nostaljik bir ortam sunuyor.

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Antikacı gibi berber dükkanı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 44 yıldır berberlik yapan Ahmet Orhan, bu süre zarfında topladığı antika eşyaları sergilediği dükkanında müşterilerine nostaljik bir ortamda hizmet veriyor.

Mesleğe başladığı dönemde antika eşyalara merak saran Orhan, yakınlarından, arkadaşlarından ve müşterilerinden topladığı eşyalarla berber dükkanını zamanla adeta bir antikacıya çevirdi.

Gelen müşterilerin içeri girdiklerinde şaşkınlıklarını gizlemeyemedikleri dükkanda 1800'lü yıllardan günümüze kadar kullanılan aralarında çıra, lüküs, gaz lambası, pürmüz, tüfek, terazi, telefon, radyo, kahve öğütme makinesi, tarım aletleri, para ve karpit makinesinin de bulunduğu birçok eşya sergileniyor.

"Dükkanda yer kalmadı"

Berber Orhan yaptığı açıklamada, 1973 yılında çırak olarak başladığı mesleği bir daha bırakmadığını söyledi.

Antika kolleksiyonu merakının da o dönemden başladığını anımsatan Orhan, "Her gelen müşteri, arkadaş evde dededen kalma antika neyi varsa getirdi dükkanımda sergiledi. Bu merakım zamanla arttı ve dükkanımı zamanla koleksiyoncuya çevirdim. İnanın şu anda benim dükkanımda yer yok." diye konuştu.

"Müşteriler, 'Eskiyi hatırlıyoruz' diyor"

Özellikle dükkana ilk kez gelen müşterilerin büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Orhan, şunları söyledi:

"Müşterilerim dükkana geldikleri zaman şaşırıyorlar. 'Biz berber dükkanına mı, antika dükkanına mı geldik' diyorlar. Gelen gençler bazı eşyalara bakıp hiç görmediklerini ve ne olduğunu soruyorlar. Ben de anlatıyorum. Yaşı biraz daha ileri olanlar 'Sen gerçekten de yaşatıyorsun, ne güzel bak biz bunları unutmuştuk. Onları gördüğümüzde eskiyi hatırlıyoruz' diyorlar. Kimi bunlarla yaşamış, kimi hiç görmemiş. Burada gelip gördükleri zaman biraz tuhaf oluyorlar. Hem de heyecanlanıyorlar. Bunları sergilediğim için bana teşekkür ediyorlar."

Etiketler: antikacı, Berber, Elazığ
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