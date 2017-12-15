Antep katmeri de coğrafi işaret sayılacak

Gaziantep Sanayi Odası'nın, Antep ile özdeşleşen "Antep katmeri"nin coğrafi işaret olarak tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2015 yılında yaptığı başvuru sonuçlandı. Yapılan yazılı açıklamada Antep katmerinin 7 Aralık itibariyle coğrafi işaret belgesiyle tescillendiği belirtildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel bir ürününün daha tescil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu, yöresel ürünlere sahip çıkmanın ve markalaştırmanın güçlerine güç katacağını belirtti.

Gaziantep'in Türk sanayisi ve ticaretinde çok önemli bir yeri olduğuna söyleyen Konukoğlu, "Şehir olarak birçok alanda çeşitli kültürel zenginliklerimiz var. Bunlardan birisi de dünyanın da bildiği mutfağımızdır. Gaziantep mutfağı seneler boyunca çeşitli geleneklerin, kültürlerin harmanlanmasıyla oluşmuştur." dedi.

"Yemeklerimizin lezzetinin korunması ve tanıtımı için önemli çalışmalar yapıyoruz"

500 çeşit yemek ve tatlıdan oluşan Antep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında katmerin de oluğunu söyleyen Konukoğlu, yöresel yemeklerin özelliklerinin ve lezzetinin korunup tanıtımı için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Antep katmerini tescil ettirerek yöresel ve özgün özelliklerini koruduk. Ülkelerin ve şehirlerin gelişmesi artık markalarla oluyor. Türkiye'nin her ilinin meşhur ürünleri var. Yüzyıllardır bu kültür ürünleri yaşatılıyor. Bunların her biri bölgesel kalkınma için birer ekonomik fırsat. Bütün şehirlerimizin yöresel ürünlerine sahip çıkarak markalaştırması, ekonomiye kazandırması gerekiyor."

Antep mutfağının vazgeçilmez tatlısı Antep katmeri

Antep katmeri, içine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlı.

Genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday unu kullanılıyor. Antep katmerine tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şeker veriyor

AA