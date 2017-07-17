Antalya'nın en güzel vitrini seçilecek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Alışveriş Günleri kapsamında "en güzel vitrin" yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın tüm sektörlerini kapsadığını, yarışma başvurularının da 17 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini kaydetti.

Kent ticaretine değer katma amacıyla "en güzel vitrin" yarışmasını başlattıklarını belirten Çetin, "Vitrinler kent kültürünün sembolleridir, kent estetiğinin bir parçasıdır. Bir kentte iş yerlerinin, mağazaların vitrinleri ticaretin kalitesinin önemli bir unsurudur. Vitrin ve tabela özensizliği ticarette kaliteyi düşüren, kent estetiğini bozan faktörlerdir." dedi.

Antalya ticaretinde vitrin konusunun çok ihmal edildiğini vurgulayarak "Dünyanın en ünlü caddeleri vitrinleri ile sanat galerisi gibi. İnsanlar da o vitrinleri seyrediyor, vitrin fotoğrafı çekiyor. Dünyanın en güzel alışveriş caddeleri, vitrinleri ile adeta bir sanat galerisi ambiyansı sunuyorlar. Bu tasarımlar caddelere renk ve ruh katıyor. Hatta lüks alışveriş caddelerine, o vitrinlere gidemeyen insanlar için yazılımlar yapılıyor, insanlara internet üzerinden sanal gerçeklik ile bu vitrinleri görme imkanı sunuluyor." diye ekledi.

Türkiye'nin vitrini Antalya

Antalya'yı milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini ve kente gelenlerin Türkiye'nin geneli hakkında yargıya vardığını ifade eden Çetin, "Yani bir bakıma Antalya da Türkiye'nin vitrinidir. Bu nedenle bizim Antalya olarak ülkemize karşı da sorumluluğumuz var. Antalya gibi bir turizm kentinde bizim hiçbir alanda özensiz olma lüksümüz bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, yarışma kapsamında vitrindeki ışık düzeni, vitrinde kullanılan tema, yaratıcılık, renk tasarımı gibi kriterlere göre değerlendirme yapılacağını, yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira, iki katılımcıya da mansiyon olarak biner lira para ödülü verileceğini bildirdi.