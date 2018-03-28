Antalyalı kadınlar okuma yazma seferberliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde sınıflar oluşturuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'ne de, aynı mahallede oturan 6 kadın başvurdu.

Yaşları 50 ile 70 arasında değişen kadınlar, torunlarının sınıflarının adı olduğunu belirterek, kendi sınıflarının adının da "Zambak" olmasını istedi. "Zambak gibi açıp okuyacağız" diyen kadınlar, torunlarının rengarenk kalemleri ve defterlerini de alarak her gün eğitim merkezine gidiyor.

Herkesin amacı farklı

Kadınların hepsinin farklı amaçları var. Kimisi resmi kurumlarda sıkıntı yaşadığı için, kimisi toplu ulaşım araçlarına yanlış bindiği için, kimisi hastanede beklerken okuyamadığı sırası için, kimisi de telefonda arayan kişinin kim olduğunu bilmek için kursa başladığını anlattı.

"Cahilsin" denilince okuma yazma öğrenmeye karar verdi

Bisküvilerini çaylarına batırarak ders işleyen kadınlardan 70 yaşındaki Melahat Kaya, kendisine "Cahilsin" denilmesinden duyduğu rahatsızlık sonrası okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Melahat Kaya, "Sen cahilsin sus, aklın ermez diyorlar. Devlet kapısına gidiyorum beni notere gönderip cahilsin kağıdı çıkarttırıyorlar. Evde bir konu geçiyor ben de bir şeyler söylemek istiyorum, 'Sen sonra konuş, aklın ermez cahilsin' diyorlar. Çok istiyorum ama kafam almıyor. Kızlarım, torunlarım bana okumazsan benimle konuşma diyor, bu kez öğreneceğim" diye konuştu.

"Okumadan gitmeyeceğim"

58 yaşındaki Fatmana Simav ise, “Küçükken babam beni dövdü ben de okula gitmedim. Kursa gideceğim zaman da eşimi kaybettim. Her şey başıma kaldı, mecbur okumam lazım. Şimdi az çok okuyabiliyorum, okumadan gitmeyeceğim" dedi. 70 yaşındaki Fatma Simav da okumanın her yerde şart olduğunu söyledi. Simav, “Dolmuşa geldiğinde okuyamadığım için nereye gittiğini bilmiyorum. Bir yere gitmek istesek adresi bulamıyorum" dedi.

Gazete okumak istiyor

64 yaşındaki Şerife Kaya da, "Hastanede sıramızı beklerken numaralar yanıyor, okumayı bilmediğim için sıra bizim mi bilemiyoruz. Biriyle gitmemiz gerekiyor ama o da her zaman olmuyor. Yandakine sorsan 'Görmüyor musun, numara yanıyor diyorlar. En çok istediğim şey ise gazete okumak, öğrenince çok gazete okuyacağım" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki Gülten Sarı, cep telefonunda arayan kişinin kim olduğunu bilmek, 50 yaşındaki Zarife Güven ise dolandırılmaktan korktuğu için okuma yazma öğrenmek istiyor.

Antalya'da 25 bin kişi okuma yazma bilmiyor

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, önceki yıllardaki okuma yazma kurslarında, Antalya'nın yüzde 99 başarıyla Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Bu kampanya ile kalan yüzde 1'lik kısma da okuma yazmayı öğretmek istediklerini vurgulayan Çarkçı, “Ülkemizde 2.5 milyon kişi, Antalya'da da 25 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Kentimizde bu 25 bin kişiye de eğitim vererek herkesin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar okuma yazma öğrenmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA