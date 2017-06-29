Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren Antalya'da sahiller ve su parkları doldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren kentte, cadde ve sokaklar boşaldı.

Serinlemek isteyen Antalyalılar ve tatilciler, Konyaatı sahili ile su parklarını doldurdu. Bazı tatilciler denize ve havuza girerken, bazıları kovalardaki buzlu suları başlarından aşağı dökerek serinlemeye çalıştı.

İstanbul'dan tatile gelen Pınar Akay, kenti çok sıcak bulduğunu belirtti.

Sadece havuza gireceği zaman güneşe çıktığını anlatan Akay, "Arkadaşım kafamdan aşağı buzlu su döktü. Ancak öyle serinleyebildim. Bol bol su içerek ve havuza girerek bu sıcakları atlatmaya çalışıyoruz." dedi.