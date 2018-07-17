Antalya'da mekik kelebeği bulundu

Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Kasım Gözüakça, dün akşam saatlerinde havuz başına konan bir kelebek gördü.

Üzerini cam fanusla kapatarak hayvanı yakalayan Gözüakça internette yaptığı incelemede, kelebeğin dünyada ender görülen türlerden biri olan, kamuflaj desenine benzer yapıya sahip, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken "mekik kelebeği" olduğunu fark etti.

Askeri kamuflaj kumaşı desenli kanatlara sahip

Kasım Gözüakça, mekik kelebeğini ilk defa gördüğünü belirterek, "Havuz başında oturuyorduk, çok hızlı kanat çırpıyordu. İlk önce yarasa sandık, müşterilerimiz korktu. Yere konunca üstüne bir fanus kapatarak yakaladık. İlk defa gördüğümüz bir canlıydı, hemen internetten araştırdık. İlk olarak mekik kelebeği olarak tespit ettik. Askeri bir kamuflaja sahip ve dünyanın en hızlı kanat çarpan kelebeği olan bu canlıyı Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Bölümü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA