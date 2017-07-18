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Buradasınız : » » Antalya'da 700 yıllık ahşap düğmeli ev yandı

Antalya'da 700 yıllık ahşap düğmeli ev yandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 2 katlı tarihi düğmeli ev, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

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Antalyada 700 yıllık ahşap düğmeli ev yandı

Alınan bilgiye göre, Büyükalan Mahallesi'ndeki 700 yıllık olduğu belirtilen ahşap düğmeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman yangın işçileri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen çöktü. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Bölgede restorasyon ustalığı yapan Hüseyin Kurtel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan evin bölgenin en eski düğmeli evi olduğunu belirtti.

Kurtel, ahşap işçiliği açısından nadide olan evde çıkan yangın nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Bir süre turistlerin ziyaretine de açıldığı belirtilen düğmeli evdeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: antalya, akseki
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