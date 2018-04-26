  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.063
    EURO 4.92
  • BIST 107015.13
    ALTIN 171.97
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya Kumluca'da acı biber yeme yarışması düzenlendi

Antalya Kumluca'da acı biber yeme yarışması düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalya Kumlucada acı biber yeme yarışması düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması" öncesi, jüri üyelerince hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi.

Yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran da dağıtıldı.

Davul zurna eşliğinde başlayan yarışmada, 18 kişi üç dakikada en fazla acı biberi yemek için mücadele etti.

Üzerlerine su dökerek serinlemeye çalıştılar

Yarışmacılar, ilginç görüntüler oluşturdu. Yedikleri biberlerle ağızları yanan yarışmacılar, üzerlerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı. Serinlemek için protokol üyelerinden yardım isteyen yarışmacılara su verildi.

Yarışmada, üç dakikada yediği 315 gram acı biberle Hasan Özdil birinciliği kazandı. 299 gram biber yiyen Hüseyin Akşit ikinci ve 279 gram biber yiyen Mehmet Ateş üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncülere çeyrek altın hediye edildi.

Yarışmanın tek kadın katılımcısı Rabia Türk'e de çeyrek altın verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER