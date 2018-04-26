Antalya Kumluca'da acı biber yeme yarışması düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması" öncesi, jüri üyelerince hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi.

Yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran da dağıtıldı.

Davul zurna eşliğinde başlayan yarışmada, 18 kişi üç dakikada en fazla acı biberi yemek için mücadele etti.

Üzerlerine su dökerek serinlemeye çalıştılar

Yarışmacılar, ilginç görüntüler oluşturdu. Yedikleri biberlerle ağızları yanan yarışmacılar, üzerlerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı. Serinlemek için protokol üyelerinden yardım isteyen yarışmacılara su verildi.

Yarışmada, üç dakikada yediği 315 gram acı biberle Hasan Özdil birinciliği kazandı. 299 gram biber yiyen Hüseyin Akşit ikinci ve 279 gram biber yiyen Mehmet Ateş üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncülere çeyrek altın hediye edildi.

Yarışmanın tek kadın katılımcısı Rabia Türk'e de çeyrek altın verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA