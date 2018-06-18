Annesiz kalan yavru köpekleri biberonla besliyor

Bolu Uzunçam Köyü Yalamalar Mahallesi'nde oturan Ferit Kocatonka'nın 9 yavrusu bulunan "Çiğdem" isimli köpeği, kamyon çarpması sonucu öldü.

Eczaneden aldığı biberonla süt içiriyor

Annesiz kalan 9 küçük yavru köpeği bırakmayan Ferit Kocatonka, eczaneden aldığı biberonla yavrulara süt içirmeye başladı.

"Uykucu, Zeytin, Çilek, Karabaş, Gümüş, Elmas, Fındık, Babi ve Toni" ismini verdiği yavru köpekler, Ferit Kocatonka'nın ilgisiyle hayata tutundu.

Kocatonka, köpeğinin ölmesine çok üzüldüğünü, yavrularının da ölmemesi için onlara sahip çıktığını söyledi.

Yavruları, eczaneden aldığı biberonla tek tek eliyle beslediğini anlatan Kocatonka, "Hepsinin ismi var. Yavrular evimizin neşesi oldu" dedi.

"İsteyen olursa sahiplendirebilirim"

Ferit Kocatonka, yavru köpeklere gözü gibi baktığını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi daha gözleri bile açılmadı. İsteyen olursa sahiplendirebilirim. Destek olmak isteyenlerden de yardım alabilirim. Yavrulara şimdilik süt veriyorum. Yine de ana sütü gibi değil, annelerini arıyorlar. Elimden gelen bu."

Kaynak: AA