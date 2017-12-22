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Buradasınız : » » Annesiyle dans eden yavru su aygırının mutluluğu kameralara yansıdı

Annesiyle dans eden yavru su aygırının mutluluğu kameralara yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yavru su aygırının sevimli halleri yürekleri ısıttı. ABD ve İngiltere'de ise göle düşen iki köpek donmaktan son anda kurtarıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nin yeni sakinlerinden olan yavru su aygırına Fiona adı verildi.

Yavru su aygırı prematüre olarak dünyaya gelse de özel bakımla kısa sürede toparlanarak sağlığına kavuştu.

Göle düşen köpekler donmaktan kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ise göle düşen köpekler donmaktan kurtarıldı.

New Jersey eyaletinde buz tutan göle düşen köpeğin imdadına beline ip bağlanmış bir polis koştu. Sahibi kıyıda köpeğini sakinleştirmeye çalışırken polis onu yakalamayı başardı.

İngiltere'de de benzer anlar yaşandı.

Donmuş nehre düşen 9 yaşındaki köpek için itfaiye ekibi harekete geçti. Zamanla yarışıldı.
Bir saatten fazla dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren hayvan sonunda kıyıya ulaşmayı başardı.

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Etiketler: su aygırı, köpek, İngiltere, abd
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