Yaşam » Annesiyle dans eden yavru su aygırının mutluluğu kameralara yansıdı Buradasınız : Ana Sayfa

Annesiyle dans eden yavru su aygırının mutluluğu kameralara yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yavru su aygırının sevimli halleri yürekleri ısıttı. ABD ve İngiltere'de ise göle düşen iki köpek donmaktan son anda kurtarıldı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:05



