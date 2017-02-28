Annesinin terk ettiği yavrulara işçiler bakıyor

Bursa'da yaklaşık bir ay önce konut inşaatının yapıldığı şantiyeye gelen bir köpeğin doğumdan sonra terk ettiği 10 yavruya sahip çıkan işçiler, sütle büyüttükleri yavrularla yemeklerini paylaşıyor, üşümemeleri için ellerinden geleni yapıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin 10 yavru köpeğe gösterdiği ilgi, çevredeki vatandaşların ve duyanların takdirini topluyor.

Çoğu gurbetten gelerek soğuk hava şartlarında kendilerinin ve ailelerinin geçimini sürdürmek için alın teri döken 6 inşaat işçisi, yaklaşık bir ay önce annelerinin şantiyede doğum yaptıktan sonra terkettiği yavru köpeklerle yakından ilgileniyor.

İlk günden bu yana sütle besledikleri yavrularla yemeklerini paylaşan, yağışlı havalarda üşümemeleri için yalıtımlı özel bölümler yapan işçiler, bekçi kulübesini de bu köpeklere tahsis etti.

Şantiye sorumlusu Bahattin Ergene, yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Bekçi kulübesinde işçilerin destekleriyle yaşayan yavru köpeklerin anne özlemi çektiklerini söyleyen Ergene, yavru köpeklerin daha iyi bir ortamda bakılması için yetkililerden ve hayvanseverlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi. AA